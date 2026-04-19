Пензенец из ревности пригрозил женщине убийством
49-летний пензенец, приревновав подругу, чуть не убил ее. 50-летняя жертва нападения сама вызвала полицию.

Прибыв на место, участковый провел опрос. Про словам женщины, ее сожитель начал проявлять агрессию, вернувшись из командировки.

Мужчину задержали. Как выяснилось, в отъезде он часто подозревал любимую в изменах, на этой почве и разгорелась ссора.

«Злоумышленник схватил нож, начал замахиваться им в сторону женщины и, направляя его к ее шее, угрожал убийством. Испугавшись, потерпевшая выбежала из дома на улицу и обратилась за помощью в полицию», - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

