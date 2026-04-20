Воронежец послушался аферистов и забрал у пензячки больше 1 млн

85-летняя жительница Пензы отдала все свои накопления аферистам, попав под их влияние. Из-за своей доверчивости пенсионерка лишилась 1 150 000 рублей.

Неизвестный позвонил ей на домашний телефон и уведомил о необходимости заключить договор на замену газового оборудования в квартире. В ходе разговора женщина продиктовала свой СНИЛС.

Далее на связь вышел другой собеседник. Он сообщил: пензячка общалась с мошенниками, денежные средства нужно отправить следователю для проверки на подлинность. Пенсионерка собрала сбережения и передала их незнакомому молодому человеку.

Спустя некоторое время она поняла, что попалась на уловку, и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Воронежской области, который дал признательные показания. Как выяснилось, он тоже стал жертвой мошенников.

«Позвонил неизвестный человек и сказал: за то, что я продал свои документы, мне грозит статья о предательстве Родины - от 12 лет до пожизненного. Родители теперь останутся без работы, а я буду сидеть до конца жизни», - рассказал юноша.

История с документами началась со знакомства с девушкой на профильном сайте. Общение шло хорошо, и собеседница скинула в мессенджере ссылку якобы для оценки анкеты. После перехода на ресурс весь чат удалился, а молодой человек получил «кружочек» с солдатом ВСУ, который проинформировал: все данные, в том числе родителей парня, теперь у него.

«Я подумал, что это обычное запугивание, и стер всю переписку. Ближе к вечеру мне звонил один номер, я взял трубку, мне начали угрожать, что мне светит от 12 до пожизненного, если я не заполню заявление о мошенничестве, если это был не я. Я начал заполнять по телефону, попросил, чтобы мне заблокировали все карты и счета. Потом меня связали с майором ФСБ, который сказал, что будет следить за мной лично и чтобы никаких косяков, иначе сяду», - пояснил невольный соучастник преступления.

В качестве исправительных работ ему предложили оказывать помощь престарелым людям (покупать продукты и лекарства, предоставлять другие значимые услуги). Среди прочих условий оговаривалась возможность выезда в другой город. Пенза стала первым пунктом в маршруте. По данным областного СУ СКР, полученные здесь деньги курьер сдал своему руководителю в другом регионе, а через несколько дней был задержан.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Воронежцу избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщили в областном УМВД. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, работают над закреплением доказательственной базы и проверяют причастность 16-летнего подозреваемого к другим инцидентам.