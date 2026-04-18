Пензенец обменял на доллары 2,5 млн рублей и потерял их

65-летнего жителя Пензы обманули мошенники, пообещав перерасчет пенсии.

Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником фонда социальной защиты и заявил, что собеседнику требуется сделать перерасчет выплат. Для этого нужно продиктовать код, который придет в сообщении.

После того как пензенец выполнил указания, ему поступил звонок от человека, представившегося сотрудником силовых структур. Тот рассказал, что со счета мужчины попытались снять деньги. Чтобы обезопасить свои сбережения от злоумышленников, пенсионеру следует перевести их на «безопасный счет».

Пензенец пошел в банк и перечислил по неизвестным реквизитам 1,3 млн рублей.

Однако мошенники на этом не успокоились. Мужчине вновь позвонил неизвестный и потребовал закрыть все счета в банках, перевести деньги в доллары и передать их курьеру.

Пензенец послушался, обменял на валюту почти 2,5 млн рублей и отдал их незнакомцу около своего дома.

Когда мужчина догадался, что стал жертвой аферистов, он обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает личности подозреваемых, сообщили в региональном УМВД РФ.