В 2024 году 114 жителей региона лишились родительских прав

23.04.2025 | 17:32

В Пензенской области в 2024 году снизилось число случаев лишения жителей региона родительских прав. Об этом свидетельствуют данные из доклада уполномоченного по правам ребенка Елены Столяровой.

За указанный период 114 матерей и отцов были лишены прав в отношении 133 детей (в 2023-м было 188 и 243 соответственно). 76 ребят остались без обоих родителей или единственного родителя (было 157).

«Ограничены в правах 42 (было 46) родителя в отношении 58 (57) детей. Из них численность детей, у которых ограничены оба или единственный родитель, - 37 (39)», - говорится в докладе.

Самая распространенная причина - злоупотребление алкоголем и неисполнение обязанностей по содержанию ребенка.

Восстановиться в правах за прошедший год удалось 2 жителям области, в отношении еще 3 было снято вышеназванное ограничение.

Оставшиеся без попечения дети зачастую попадают в специализированные организации. На конец 2024-го в приюте воспитывалось 168 человек (в 2023-м было 267), из них 119 (116) - со статусом сироты.

6 матерей отказались от малышей при их рождении (в 2023-м таких было 7).