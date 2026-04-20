Пензенец пожертвовал украинцам деньги на производство дронов

45-летнего жителя Пензы будут судить за госизмену и публичное оправдание терроризма.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина перевел крупную сумму денег в украинский банк на счет организации, осуществляющей сбор средств для производства ударных дронов.

Таким образом пензенец оказал иностранному государству финансовую помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

«Кроме того, в марте 2025 года он разместил в чате мессенджера текстовые сообщения, оправдывающие терроризм, а также деятельность террористических организаций, запрещенных в Российской Федерации», - пояснили в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении мужчины уже направлено на рассмотрение в Центральный окружной военный суд, уточнили в региональном УФСБ РФ.

