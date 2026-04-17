В Пензе пьяный мужчина не понимал, что крадет мебель из офиса

В Пензе из офиса на улице Кулибина пропали мебель и другие вещи. Владелец имущества обратился в полицию.
Ущерб, по предварительным оценкам, составил 38 500 рублей.
Правоохранители установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 38-летний житель областного центра. Он во всем признался. По словам пензенца, он не отдавал отчет своим действиям, поскольку был пьян.
Мужчина возвращался домой из питейного заведения и на улице Кулибина заметил лестницу, ведущую к офису. Пензенец поднялся, подошел к двери и обнаружил, что она не заперта.
Незваный гость в несколько этапов вынес из помещения мебель, телевизор, электроинструменты. Похищенное он доставлял к себе домой.
Часть украденного имущества так и осталась в жилище злоумышленника, другую он перевез к себе на дачу. Все в итоге изъяла полиция.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в региональном УМВД РФ.