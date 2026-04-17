Осудили пензячку, пожертвовавшую деньги духовному центру

В Пензе вынесли приговор пенсионерке, которая перевела деньги украинскому духовному центру, который признали нежелательным в России.

Следствие установило, что пензячка разделяла идеологию этой религиозной организации. С декабря 2022-го по май 2023-го она сделала 13 переводов, пожертвовав на деятельность центра 19 200 рублей.

Женщина полностью признала свою вину.

Пензячке назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, рассказали в Ленинском районном суде.

Пока приговор не вступил в законную силу.

