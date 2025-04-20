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Криминал

«Замена счетчика» обошлась никольчанину почти в миллион

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61-летний никольчанин набрал кредитов почти на миллион рублей и отправил все деньги аферистам. Он стал жертвой мошеннической схемы с заменой счетчика.

Мужчине позвонил незнакомец и рассказал, что ему должны установить новый прибор учета, но сначала нужно озвучить код из СМС.

Сельчанин поверил и продиктовал цифры, после чего получил новое сообщение - якобы о взломе личного кабинета на «Госуслугах» и попытке оформления займа.

Затем с ним связались снова и убедили самостоятельно взять деньги в банке и перевести на «безопасный счет», чтобы предотвратить незаконные операции.

Мужчина оформил несколько кредитов, отправил неизвестным около 947 000 рублей и только после этого понял, что его обманули.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Ранее в Пензе женщина попалась на уловку с заменой счетчика и осталась без жилья.

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