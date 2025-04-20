В Тамалинском районе пенсионеру угрожали из-за пропавшей женщины

20.04.2025 | 13:59

В Тамалинском районе 69-летнему пенсионеру угрожали убийством из-за пропавшей женщины. Сестра его супруги сбежала от 60-летнего мужа, тот не смог ее найти и впал в ярость.

В поисках жены сельчанин пришел домой к ее родственникам, проверил все комнаты, но не заметил следов присутствия. Тогда он попросил свояченицу позвонить ей, но та не взяла трубку.

«Разозлившись, злоумышленник начал угрожать убийством хозяину дома», - сообщили в областном УМВД РФ.

На агрессора завели уголовное дело, теперь он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

Ранее в Пензе горожанин поджег машину соседа, поспорив из-за места на парковке.