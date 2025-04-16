Мошенник выманил у пензенца миллион под видом его начальника

16.04.2025 | 09:09

38-летний житель Пензы, трудившийся в автомобильной компании, стал жертвой афериста, который действовал под видом его руководителя.

Мужчина получил в мессенджере сообщение с приказом немедленно перевести выручку от продажи машины, добавив личные средства.

Будучи уверенным, что общается именно с руководством, пензенец выполнил указание и перевел на указанный ему счет более 1 000 000 рублей, в том числе 200 000 своих личных накоплений.

Но когда он лично поговорил с начальником при встрече, то понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.