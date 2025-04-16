Мошенник выманил у пензенца миллион под видом его начальника

38-летний житель Пензы, трудившийся в автомобильной компании, стал жертвой афериста, который действовал под видом его руководителя.
Мужчина получил в мессенджере сообщение с приказом немедленно перевести выручку от продажи машины, добавив личные средства.
Будучи уверенным, что общается именно с руководством, пензенец выполнил указание и перевел на указанный ему счет более 1 000 000 рублей, в том числе 200 000 своих личных накоплений.
Но когда он лично поговорил с начальником при встрече, то понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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