Пензенец угнал машину коллеги ради поездки в Беково

08.04.2025 | 09:59

38-летний пензенец пошел на преступление, чтобы добраться до знакомой. Мужчина угнал машину у коллеги.

В полицию обратился 24-летний местный житель и рассказал, что со станции техобслуживания, где он работает, пропал его ВАЗ-2114.

Автомобиль нашли в Бекове, подозреваемого тоже - это был слесарь СТО.

Горожанин признался: ночью он пришел на станцию, взял машину коллеги, которую тот оставил на ремонт, и уехал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила начальник отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Татьяна Сундукова.