В Мокшане задержали саратовского водителя с 3 кг наркотиков

17.03.2025 | 11:40

36-летнего жителя Саратова подозревают в торговле наркотиками. Полицейские остановили автомобиль мужчины на трассе М-5 в Мокшане после получения информации о том, что водитель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Машину саратовца осмотрели и нашли три пакета со свертками из пергаментной бумаги с каким-то веществом внутри. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что содержимое пакетов - мефедрон (более 2 кг), гашиш (более 1 кг) и кокаин (около 200 г).

На допросе мужчина во всем признался и рассказал, что наркотики он купил через Сеть в Московской области и планировал сделать закладки на территории Пензенской и Саратовской областей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Саратовца могут пожизненно лишить свободы.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.