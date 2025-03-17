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Криминал

В Мокшане задержали саратовского водителя с 3 кг наркотиков

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36-летнего жителя Саратова подозревают в торговле наркотиками. Полицейские остановили автомобиль мужчины на трассе М-5 в Мокшане после получения информации о том, что водитель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ.

Машину саратовца осмотрели и нашли три пакета со свертками из пергаментной бумаги с каким-то веществом внутри. Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что содержимое пакетов - мефедрон (более 2 кг), гашиш (более 1 кг) и кокаин (около 200 г).

В Мокшане задержали саратовского водителя с 3 кг наркотиков

На допросе мужчина во всем признался и рассказал, что наркотики он купил через Сеть в Московской области и планировал сделать закладки на территории Пензенской и Саратовской областей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Саратовца могут пожизненно лишить свободы.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

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Источник — фото, видео областного УМВД
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