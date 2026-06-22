Житель Засечного отработает 160 часов за нетрезвое вождение

38-летний житель Засечного будет работать на благо общества, чтобы компенсировать страсть к нетрезвой езде.

В январе 2025 года его уже привлекали к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, лишив прав.

В марте 2026-го мужчина ехал на своем Geely Coolray по трассе Нижний Новгород - Саратов и при повороте налево не уступил дорогу водителю, имевшему преимущество.

Машины столкнулись. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что сельчанин снова сел за руль нетрезвым.

Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишил прав уже на 2,5 года. Geely у мужчины конфисковали в доход государства.