Житель Засечного отработает 160 часов за нетрезвое вождение

Криминал

Житель Засечного отработает 160 часов за нетрезвое вождение
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38-летний житель Засечного будет работать на благо общества, чтобы компенсировать страсть к нетрезвой езде.

В январе 2025 года его уже привлекали к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, лишив прав.

В марте 2026-го мужчина ехал на своем Geely Coolray по трассе Нижний Новгород - Саратов и при повороте налево не уступил дорогу водителю, имевшему преимущество.

Машины столкнулись. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что сельчанин снова сел за руль нетрезвым.

Суд назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ и лишил прав уже на 2,5 года. Geely у мужчины конфисковали в доход государства.

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