Бессоновец прятал в огороде под тканью запрещенные кусты

46-летнего жителя Бессоновского района подозревают в незаконном обороте наркотиков. Он выращивал коноплю на своем огороде.

Во время обыска в жилище мужчины полицейские обнаружили более 150 г марихуаны, а также 27 кустов запрещенного растения.

Бессоновец не стал отрицать свою вину и рассказал, что выращивал наркотик для себя и продажи своим знакомым. Марихуану он изготавливал лично.

«Чтобы скрыть грядку с запрещенными растениями от посторонних глаз, он укрывал ее специальной тканью», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.