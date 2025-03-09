Избиение мальчика в Заречном привлекло внимание главы СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта между мужчиной и 13-летним школьником в Заречном.
В Сети распространилась информация, что взрослый избил мальчика возле «Универмага» 5 марта. Причина агрессии - снежок, попавший в окно.
«Все это время ребенок кричал «помогите»... Свидетельница, спасибо ей большое, бежала рядом, просила взрослых мужиков помочь отбить ребенка, никто не отреагировал», - рассказала зареченка.
Подросток пострадал. Его госпитализировали с переломами. СУ СКР по Пензенской области начал проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»).
«Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», - сообщили в СК РФ.
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