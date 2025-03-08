13-летний зареченец оказался в больнице после конфликта с мужчиной

08.03.2025 | 12:03

Жители Заречного активно обсуждают инцидент, произошедший вечером 5 марта у торгового центра «Универмаг». По сообщениям в местном телеграм-канале, мужчина избил 13-летнего подростка.

«Дети кинули снежком в окно, этот мужчина вышел, догнал ребенка около «Универмага», стал кидать его, избивать, потащил домой в квартиру. Все это время ребенок кричал «помогите»... Свидетельница, спасибо ей большое, бежала рядом, просила взрослых мужиков помочь отбить ребенка, никто не отреагировал... Ребенок лежит в больнице с переломами», - описала ситуацию горожанка.

Происшествие вызвало широкий резонанс. Некоторые участники обсуждения высказали мнение, что нападение могло быть спровоцировано поступком подростка.

Другие возражают, что это не повод для жестких мер.

«В таких случаях леща или подзатыльника достаточно, а тут переломы», «Понятно, что подростки не следят за языком и задирают взрослых. Но в данном случае им не подзатыльник отвесили! Это не дает права взрослому мужчине жестоко избивать мальчика, которому 12-13 лет и он явно слабее оппонента, - пишут они.

Ситуацию прокомментировали в правоохранительных органах.

«Первоначально в полицию обратилась продавец магазина и сообщила о конфликте мужчины с подростком. Позже поступило заявление от матери школьника о причинении телесных повреждений ее сыну», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в УМВД России по Пензенской области.

В пресс-службе добавили, что подросток находится в больнице. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.