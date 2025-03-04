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Криминал

В Пензе 19-летнему закладчику грозит пожизненный срок

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Пензенские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, пытавшегося сделать тайник-закладку с наркотиком.

В Пензе 19-летнему закладчику грозит пожизненный срок

В доме молодого человека нашли более 250 граммов метадона. Просмотрев информацию в его гаджетах, сотрудники выяснили, что он уже успел сбыть запрещенное вещество трем людям. Всех их установили и тоже задержали.

В Пензе 19-летнему закладчику грозит пожизненный срок

На закладчика завели уголовное дело, он признался в содеянном и теперь может лишиться свободы на всю жизнь.

В Пензе 19-летнему закладчику грозит пожизненный срок

Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Ранее в Пензе задержали 43-летнюю женщину, работавшую на наркошоп. В ее сумке нашли 31 сверток с запрещенным веществом.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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