В Пензе 19-летнему закладчику грозит пожизненный срок

04.03.2025 | 12:27

Пензенские полицейские задержали 19-летнего местного жителя, пытавшегося сделать тайник-закладку с наркотиком.

В доме молодого человека нашли более 250 граммов метадона. Просмотрев информацию в его гаджетах, сотрудники выяснили, что он уже успел сбыть запрещенное вещество трем людям. Всех их установили и тоже задержали.

На закладчика завели уголовное дело, он признался в содеянном и теперь может лишиться свободы на всю жизнь.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, сообщил начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Ранее в Пензе задержали 43-летнюю женщину, работавшую на наркошоп. В ее сумке нашли 31 сверток с запрещенным веществом.