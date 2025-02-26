В Пензе задержали женщину с партией метадона

26.02.2025 | 10:38

В Пензе полицейские задержали 43-летнюю местную жительницу с метадоном. В ее сумке нашли 31 сверток с запрещенным веществом.

Женщина устроилась на работу через мессенджер. Она должна была забирать партии наркотика из тайников, а затем делать закладки на территории города.

Получив товар, пензячка поехала домой, но по пути была задержана.

На горожанку завели уголовное дело и отправили под домашний арест.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», - сообщила следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Пензенской области Екатерина Холзинева.

Сейчас полицейские ищут других участников преступной схемы.