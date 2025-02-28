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Криминал

Наезд на пенсионерку обошелся зареченцу в сотни тысяч рублей

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В Заречном суд встал на защиту интересов 72-летней горожанки, попавшей под колеса.

В октябре 2024 года на пешеходном переходе на проспекте Мира пенсионерку сбил 38-летний водитель легкового автомобиля. В результате ДТП здоровью пожилой женщины был причинен тяжкий вред.

Прокурор Заречного подал иск в интересах пострадавшей. Суд приговорил водителя к 1 году ограничения свободы и на 2 года лишил права управлять транспортом.

Кроме того, при рассмотрении уголовного дела в пользу зареченки взыскано 100 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

«При определении размера компенсации суд учел добровольное возмещение осужденным 200 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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