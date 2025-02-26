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Криминал

Земетчинца наказали за гибель друга в аварии

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54-летнего водителя, жителя села Малая Ижмора Земетчинского района, обвинили в гибели пассажира.

1 сентября 2024 года автомобилист возвращался на ВАЗ-2110 из Земетчина домой со своим 54-летним другом. На пересечении дорог Большая Ижмора - Малая Ижмора и Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино мужчина нарушил правила: не пропустил Datsun on-DO, который имел преимущественное право проезда. В итоге машины столкнулись.

Пассажир ВАЗа, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте ДТП. В аварии пострадали водитель «десятки» и 10-летняя девочка, сидевшая в салоне Datsun.

Земетчинца наказали за гибель друга в аварии

Сельчанин признал свою вину.

Земетчинца наказали за гибель друга в аварии

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Мужчина отправится в колонию-поселение. Кроме того, он должен выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда матери погибшего друга.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

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Источник — фото предоставлены областной прокуратурой
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