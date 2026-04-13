Трагедия с подростком на охоте: житель Городища признал вину

В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту случайной гибели 14-летнего подростка. Обвиняемый - 56-летний охотник из Городища.

Трагедия произошла 10 апреля.

«В результате неосторожного обращения с охотничьим ружьем обвиняемый произвел выстрел, причинив находившемуся рядом несовершеннолетнему ранение, квалифицируемое как тяжкий вред здоровью», - сообщили в областном управлении СКР.

Подростка сразу отвезли в больницу, но помочь ему оказалось невозможно.

«Мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, вину он признал», - добавили в СКР.

Cледователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура, проинформировали в надзорном органе.

