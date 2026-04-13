Пензенца обвиняют в реабилитации нацизма в годы войны

25-летнего жителя Пензы будут судить по уголовному делу о публичной реабилитации нацизма.

По данным областного управления СКР, с ноября 2022 по август 2023 года молодой человек размещал в канале одного из мессенджеров комментарии, одобряющие идеологию и практику нацизма во время Великой Отечественной войны.

Пензенец отрицал факт оккупации фашистской Германией территории СССР и распространял ложные сведения о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Сотрудники областного УФСБ РФ выявили эти комментарии, в отношении автора было возбуждено уголовное дело.

После утверждения обвинительного заключения материалы направили на рассмотрение в Пензенский областной суд, уточнили в региональной прокуратуре.