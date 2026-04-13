Пензенца обвиняют в реабилитации нацизма в годы войны

Криминал

Печать
Max

25-летнего жителя Пензы будут судить по уголовному делу о публичной реабилитации нацизма.

По данным областного управления СКР, с ноября 2022 по август 2023 года молодой человек размещал в канале одного из мессенджеров комментарии, одобряющие идеологию и практику нацизма во время Великой Отечественной войны.

Пензенец отрицал факт оккупации фашистской Германией территории СССР и распространял ложные сведения о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Сотрудники областного УФСБ РФ выявили эти комментарии, в отношении автора было возбуждено уголовное дело.

После утверждения обвинительного заключения материалы направили на рассмотрение в Пензенский областной суд, уточнили в региональной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
нацизм суд комментарий
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!