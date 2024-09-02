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Происшествия

В Земетчинском районе в ДТП погиб мужчина и пострадала девочка

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В воскресенье, 1 сентября, в Земетчинском районе столкнулись ВАЗ-2110 и Datsun. В ДТП погиб мужчина и пострадал ребенок.

В Земетчинском районе в ДТП погиб мужчина и пострадала девочка

В Земетчинском районе в ДТП погиб мужчина и пострадала девочка

По предварительным данным, авария случилась в 11:10 на 56-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино. Отечественным автомобилем управлял 54-летний мужчина, иномаркой - 38-летний водитель.

Трагедия унесла жизнь 54-летнего пассажира ВАЗа, он скончался от полученных травм. Водитель данной машины и 10-летняя девочка, сидевшая в салоне автомобиля Datsun, госпитализированы.

В Земетчинском районе в ДТП погиб мужчина и пострадала девочка

«По данному факту проводится проверка», - сообщил врио заместителя начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Евгений Рушаков.

В Земетчинском районе в ДТП погиб мужчина и пострадала девочка

Ранее в Кузнецке 43-летний водитель грузовика врезался в «Ладу-Приору», за рулем которой находилась 32-летняя женщина. Она, а также двухлетний мальчик из ее машины от полученных травм скончались на месте.

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Источник — видео и фото УГАИ областного УМВД РФ
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