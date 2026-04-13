Пензенская полиция изъяла на Шуисте крупную партию гашиша

В Пензе на улице Клары Цеткин полицейские задержали 22-летнего жителя Бессоновского района и 29-летнюю жительницу областного центра с крупной партией наркотика.

У подозреваемых нашли несколько обмотанных изолентой свертков с неизвестным веществом. Содержимое отправили на экспертизу, которая определила: это гашиш массой более 100 граммов.

Задержанные признались, что около месяца работают закладчиками в интернет-магазине и уже распространили около 40 граммов веществ. В этот раз они забрали гашиш из тайника и должны были расфасовать его на мелкие партии, а потом разложить на территории Пензы.

По факту попытки сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело.

«В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в областном УМВД России.