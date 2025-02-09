В Каменке преступники заставили женщину продать квартиру

09.02.2025 | 14:41

В Каменке от мошенников пострадала 61-летняя женщина. Она лишилась единственного жилья.

В январе горожанке позвонил незнакомец. Он представился сотрудником оператора сотовой связи и заявил, что срок договора на услуги истек. Для продления нужно отправить код из СМС. Женщина поверила «специалисту» и выполнила инструкцию.

После этого ей позвонила «сотрудница портала госуслуг» и предупредила, что личный кабинет горожанки взломан. Теперь нужно спасти деньги, а для этого требуется перевести их на «безопасный счет».

«Потерпевшая оформила в банке два кредита и перевела на счета, которые указала звонившая», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Таким образом злоумышленники получили от жертвы более 200 000 рублей. Но на этом они не остановились.

Через несколько дней телефон горожанки снова зазвонил. Незнакомец сообщил собеседнице, что мошенники пытаются взять под залог трехкомнатной квартиры женщины кредит. Чтобы сохранить жилье, ей нужно фиктивно продать его за 1 млн рублей.

Женщина послушалась, и в начале февраля оформила сделку. По ее словам, сказанным полицейским, она и не подозревала, что все это время общается с мошенниками и действует в их интересах.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Личности злоумышленников устанавливают.