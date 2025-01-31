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Криминал

Никольчанин ударил полицейского, которого вызвала его мать

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В Никольске осудили мужчину, применившего насилие к представителю власти. Он ударил лейтенанта полиции, прибывшего по вызову его матери.

Женщина сообщила сотруднику, что сын поднял на нее руку и угрожает. Но визит стража порядка еще больше разозлил никольчанина, и в знак протеста против проверки агрессор ударил его кулаком по голове.

Полицейский испытал боль и получил травму, однако вред здоровью нанесен не был.

На хулигана завели уголовное дело. Он полностью признал вину.

Учитывая все обстоятельства и личность подсудимого, мужчину приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщили в Никольском районном суде.

Ранее под Пензой на инспектора ДПС напал психически нездоровый водитель. Ему назначили принудительное наблюдение и лечение у врача.

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