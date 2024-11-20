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Из жизни

Под Пензой на инспектора ДПС напал психически нездоровый водитель

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30-летнего жителя Орловской области, который напал на инспектора ДПС в Пензенском районе, оставили без прав: он оказался психически нездоровым.

В сентябре прошлого года мужчина ехал на Merсedes Benz по трассе Пенза - Тамбов и вблизи села Загоскино через сплошную линию разметки вырулил на встречную полосу для обгона. В этот момент его остановили сотрудники ГАИ.

«Выражая недовольство привлечением к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, водитель дважды ударил в грудь полицейского», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

За применение насилия в отношении представителя власти на орловчанина завели уголовное дело. В процессе выяснилось, что он страдает хроническим психическим расстройством, а это является противопоказанием к управлению транспортом.

В итоге в качестве наказания мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

«Прокуратура района обратилась в Ливенский районный суд Орловский области с исковым заявлением о прекращении действия права гражданина на управление транспортными средствами. Требования удовлетворены», - добавили в надзорном органе.

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