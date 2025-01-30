В регионе задержали 7 осужденных, находящихся в федеральном розыске

30.01.2025 | 19:18

В Пензенской области сотрудники УФСИН России за 2 дня нашли и задержали 7 осужденных, находящихся в федеральном розыске за уклонение от отбывания различных видов наказаний.

Региональную операцию «Розыск» провели 28 и 29 января, в ней участвовали сотрудники всех подведомственных УФСИН учреждений, отделов и служб. Причиной стало увеличение числа осужденных, уклоняющихся от отбывания наказаний.

«Кроме того, удалось задержать на территории Пензы осужденного, находящегося в федеральном розыске в ГУФСИН России по Московской области, и осужденного, находящегося в федеральном розыске в УФСИН России по Тамбовской области», - сообщили в пресс-службе управления.

Все задержанные заключены под стражу.

Ранее стало известно, что за 2024 год сотрудники УФСИН России по Пензенской области задержали 157 осужденных, которые скрывались от наказания. Они проверили более 1 000 адресов возможного проживания нарушителей. Нередко разысникам приходилось жертвовать личным временем: чтобы поймать преступника, нужно было вести слежку круглосуточно.