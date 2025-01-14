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Криминал

В Пензенской области поймали 157 человек, скрывавшихся от наказания

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За 2024 году сотрудники УФСИН России по Пензенской области задержали 157 осужденных, которые скрывались от наказания, и доставили их к месту его отбывания.

Из 157 успешно закрытых разыскных дел 155 были заведены в 2024-м, 2 - в 2023-м.

В подразделении розыска пензенского УФСИН - 6 человек. У всех высшее юридическое образование и отличная физическая форма, уточнили в пресс-службе управления.

За 2024 год разыскники проверили более 1 000 адресов возможного проживания нарушителей. Нередко им приходилось жертвовать личным временем: чтобы поймать преступника, нужно было вести слежку круглосуточно.

«Также в 2024 году благодаря отделению розыска УФСИН выявлено 1 преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, во взаимодействии с сотрудниками МВД проведено задержание преступников», - добавили в УФСИН.

Ранее стало известно, что в 2024 году сотрудники управления предотвратили передачу заключенным 15 мобильных телефонов. Также они изъяли 7,24 грамма наркотических средств, 17 сим-карт и 2 внешние карты памяти.

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Источник — фото pixabay.com
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