Осудили пензенца, до смерти избившего женщину сковородой

29.01.2025 | 20:38

В Пензе вынесли приговор 34-летнему жителю, по вине которого погибла 40-летняя женщина. Он избил ее до смерти.

Как установили следствие и суд, вечером 28 сентября 2024 года пензенец был в гостях у знакомого и его сожительницы в квартире дома в 3-м проезде Рахманинова.

Во время застолья пара поссорилась. Пензенец вмешался в конфликт, в итоге мужчины поругались, а затем и подрались.

Гость схватил сковороду и дважды ударил ею хозяина по голове. После агрессор пожелал уйти, но сожительница пострадавшего отказалась выпускать пензенца из квартиры и позвонила в полицию. Горожанин поквитался с женщиной: избил ее руками и ногами, а также сковородой.

Его задержали прибывшие на место полицейские. Женщину госпитализировали, через несколько дней она скончалась в больнице от полученной травмы головы. Здоровью ее сожителя был причинен легкий вред.

Во время следствия и суда агрессор содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.