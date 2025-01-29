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Криминал

Осудили пензенца, до смерти избившего женщину сковородой

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В Пензе вынесли приговор 34-летнему жителю, по вине которого погибла 40-летняя женщина. Он избил ее до смерти.

Как установили следствие и суд, вечером 28 сентября 2024 года пензенец был в гостях у знакомого и его сожительницы в квартире дома в 3-м проезде Рахманинова.

Во время застолья пара поссорилась. Пензенец вмешался в конфликт, в итоге мужчины поругались, а затем и подрались.

Гость схватил сковороду и дважды ударил ею хозяина по голове. После агрессор пожелал уйти, но сожительница пострадавшего отказалась выпускать пензенца из квартиры и позвонила в полицию. Горожанин поквитался с женщиной: избил ее руками и ногами, а также сковородой.

Его задержали прибывшие на место полицейские. Женщину госпитализировали, через несколько дней она скончалась в больнице от полученной травмы головы. Здоровью ее сожителя был причинен легкий вред.

Во время следствия и суда агрессор содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото областного СУ СКР
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