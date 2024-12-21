Сетевое издание|18+|Суббота|21 дек 2024|16:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенец взял в руки сковороду и стал преступником

Печать
Telegram

В Пензе перед судом предстанет 34-летний горожанин, от руки которого погибла 40-летняя женщина и пострадал ее гражданский муж.

По данным следствия, вечером 28 сентября пензенец распивал спиртное со своим приятелем и его гражданской супругой в их квартире в 3-м проезде Рахманинова.

Через некоторое время пара поскандалила. Свидетель ссоры заступился за женщину, но лишь усугубил ситуацию. Мужчины подрались, гость схватил сковороду и дважды обрушил на голову хозяину.

После этого он попытался уйти, но третья участница конфликта отказалась его выпустить из квартиры и позвонила в полицию, за что получила жестокие удары руками, ногами и сковородой.

Прибывшие по вызову полицейские задержали агрессора. Пострадавшую госпитализировали, но медики оказались бессильны: через несколько дней она скончалась в больнице от травмы головы. Вред, причиненный здоровью ее сожителя, признали легким.

«Фигурант уголовного дела содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте