Пензенец взял в руки сковороду и стал преступником

21.12.2024 | 15:29

В Пензе перед судом предстанет 34-летний горожанин, от руки которого погибла 40-летняя женщина и пострадал ее гражданский муж.

По данным следствия, вечером 28 сентября пензенец распивал спиртное со своим приятелем и его гражданской супругой в их квартире в 3-м проезде Рахманинова.

Через некоторое время пара поскандалила. Свидетель ссоры заступился за женщину, но лишь усугубил ситуацию. Мужчины подрались, гость схватил сковороду и дважды обрушил на голову хозяину.

После этого он попытался уйти, но третья участница конфликта отказалась его выпустить из квартиры и позвонила в полицию, за что получила жестокие удары руками, ногами и сковородой.

Прибывшие по вызову полицейские задержали агрессора. Пострадавшую госпитализировали, но медики оказались бессильны: через несколько дней она скончалась в больнице от травмы головы. Вред, причиненный здоровью ее сожителя, признали легким.

«Фигурант уголовного дела содержался под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.