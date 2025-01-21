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Криминал

Пензенцу на 2 года запретили писать комментарии в интернете

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27-летнего жителя Пензы осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности.

«Злоумышленник праворадикальных взглядов в одном из мессенджеров публично призывал к насильственным действиям в отношении группы, выделенной по признаку вероисповедания», - пояснили в УФСБ России по Пензенской области.

Дело рассматривал Октябрьский районный суд. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 2 года.

Также пензенцу в течение двух лет запрещено размещать в интернете какие-либо обращения, объявления и комментарии. Приговор вступил в силу.

За 2024 год в Пензенской области возбудили 10 уголовных дел по фактам преступлений экстремистской направленности. Более 50 человек привлекли к административной ответственности.

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