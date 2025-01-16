В Лунинском районе девушка угнала и разбила машину бойфренда

16.01.2025 | 08:22

Житель Лунинского района заявил в полицию о том, что у него пропал автомобиль Mazda. Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили, что исчезновение иномарки - дело рук 20-летней сожительницы автовладельца, уроженки Саранска.

Как выяснилось, девушке, не имеющей водительского удостоверения, очень хотелось самой сесть за руль иномарки.

Ночью она дождалась, когда молодой человек уснет, взяла ключи и отправилась кататься.

Однако поездка с ветерком закончилась плачевно: угонщица не справилась с управлением и попала в аварию. Машина получила сильные повреждения.

Теперь девушке предстоит ответить за нарушение закона. На нее возбудили как уголовное дело за угон, так и административное - за управление автомобилем без права на это.