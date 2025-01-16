Пензенец попал в ДТП на угнанном «Лексусе»

21-летний пензенец угнал «Лексус» у малознакомого парня, чтобы доехать до своей девушки, и попал в ДТП. Теперь он может разлучиться с возлюбленной на долгий срок.
Молодой человек был с другом в гостях у 23-летнего владельца машины, а когда приятели уснули, забрал ключи от иномарки, сел в нее и отправился в путь.
Однако по дороге пензенец врезался в фонарный столб. Тогда он решил вернуть транспорт: вызвал эвакуатор, доставил автомобиль к дому хозяина, а сам уехал на такси.
Проснувшись, владелец обратился в полицию. Угонщика нашли, он признался, что хотел добраться на машине до своей второй половинки.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщил начальник отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Николай Кологоров.
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