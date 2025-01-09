В Пензенской области к осужденным не попали 15 мобильных телефонов

09.01.2025 | 18:29

Сотрудники УФСИН России в Пензенской области в 2024 году предотвратили передачу заключенным 15 мобильных телефонов, сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, оперативники изъяли 7,24 грамма наркотических средств, 17 сим-карт и 2 внешние карты памяти.

Флеш-накопители в исправительную колонию № 5, расположенную в Терновке, пытались передать в шариковых ручках.

Наркотики планировали доставить самыми разными способами, в том числе в бритвенном станке и замороженном детском мыле.

Также в 2024 году сотрудники УФСИН принимали меры по обеспечению стабильной обстановки в подведомственных учреждениях, укреплению правопорядка и законности, нейтрализации негативного влияния лидеров отрицательной направленности на подозреваемых, обвиняемых и осужденных, добавили в пресс-службе.