В Пензе вынесли приговор двум нелегальным банкирам

25.12.2024 | 20:02

В Пензе вынесли приговор двум мужчинам, которых обвинили в незаконной банковской деятельности. Они входили в преступную группировку, число членов которой превысило 20 человек.

Согласно материалам дела, с 2009 по 2015 год злоумышленники незаконно обналичивали средства заинтересованных лиц. Для этого преступники зарегистрировали более 80 так называемых технических фирм. На их расчетные счета по различным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.

Для обналичивания заключались фиктивные договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, за свою работу нелегальные банкиры брали 3% от переданной клиенту суммы.

Таким образом удалось отмыть более 2,1 млрд рублей. Общий доход участников группировки превысил 36 млн рублей.

«Кроме участия в осуществлении незаконной банковской деятельности один из осужденных совершил еще одно уголовно наказуемое деяние: осенью 2020 года он решил заработать денежные средства путем участия в сбыте наркотиков», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Из переписки в интернете мужчина узнал о месте «закладки» в Пензе. 9 ноября 2020 года он нашел тайник и спрятанный в нем наркотик массой более 5 г. В тот же день злоумышленника задержала полиция.

Одному из подсудимых назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму - 3 года условно. Пока решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Большей части замешанных в работе нелегального банка подельников (11 мужчинам и 10 женщинам) приговор вынесли еще в 2021 году.