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Криминал

В Пачелмском районе тракториста осудили за смерть подростка

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В Пачелмском районе вынесли приговор 34-летнему трактористу, по вине которого погиб 15-летний подросток.

Трагедия случилась 6 августа в селе Черкасском. Мужчина управлял трактором МТЗ-80 с прицепом. На перекрестке улиц 1-й Садовой и Молодежной он не уступил дорогу юноше на мотоцикле «ИЖ Планета-4», двигавшемся со встречного направления, и столкнулся с ним.

От полученных травм подросток скончался на месте.

На мужчину завели уголовное дело. Он признал вину и раскаялся.

«С учетом позиции государственного обвинителя, общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлениями транспортными средствами, на 2 года», - сообщили в областном прокуратуре.

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