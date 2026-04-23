Работники станции Пенза-III промышляли кражами кабелей

В Пензе транспортная полиция раскрыла серию краж на железнодорожной станции Пенза-III. Заявление поступило от руководителя подразделения.

Расхитителями оказались работники станции - братья 27 лет и 31 года. Они проникли в электровоз, сняли кабели и сдали их в пункт приема металлолома.

Сумма причиненного ущерба составила около 49 000 рублей.

Во время дознания вскрылись 2 аналогичных эпизода с участием одного из родственников. По ним ущерб оценили в 38 400 рублей.

В настоящее время дела обоих фигурантов объединены в одно производство, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

По разным частям статьи 158 УК (кража) одному из мужчин грозит лишение свободы на 2 года, другому - на 5 лет.

