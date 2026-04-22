В Каменке завполиклиникой брала взятки за оформление больничных

В Каменке завполиклиникой брала взятки за оформление больничных
В Каменке заведующую поликлиникой центральной районной больницы имени Г. М. Савельевой будут судить за получение взяток.

По версии следствия, с июля 2024 по март 2025 года 54-летняя женщина получила от знакомой 38 000 рублей за незаконную выдачу больничных листов жителю Каменки.

«Обвиняемая давала подчиненным сотрудникам указания об открытии мужчине электронных листков нетрудоспособности и освобождении его от работы без фактического проведения медицинского осмотра, при отсутствии заболеваний и признаков временной нетрудоспособности», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.

Когда злой умысел раскрылся, женщина полностью признала вину.

Уголовное дело уже направлено на рассмотрение в Каменский городской суд, заключили в прокуратуре.

взятка врач пациент
 
 
 
 
 

