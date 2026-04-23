В Пензе вынесли приговор несовершеннолетней закладчице

Несовершеннолетняя жительница Пензы оказалась на скамье подсудимых. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В августе 2025-го девушка получила в мессенджере Telegram предложение поработать курьером. Она осознавала суть обязанностей и понимала, что нарушит закон, но согласилась.

В сентябре того же года юная пензячка приступила к работе: забрала из тайника запрещенное вещество, расфасовала его на более мелкие партии, сделала закладки и отправила их координаты своему куратору.

В октябре девушку задержали полицейские в Октябрьском районе Пензы. При себе у нее был оставшийся наркотик, предназначенный для распространения.

Пензячка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

При вынесении решения суд учел возраст обвиняемой, данные о ее личности, состояние здоровья близких родственников. Девушке назначили наказание в виде лишения свободы на полтора года в воспитательной колонии.

Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в Октябрьском районном суде.