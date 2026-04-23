Нижнеломовец сел за руль после приема наркотиков и потерял «Ладу»

У 35-летнего жителя Нижнего Ломова конфисковали «Ладу-Весту». Мужчину поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Автомобилиста ранее лишили прав за пьяную езду. Однако 7 марта этого года он принял запрещенные вещества и отправился в путь на своей машине.

Полицейские остановили «Весту» на трассе М-5. Нижнеломовца отстранили от управления. Медосвидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

Во время судебного процесса мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также горожанина лишили водительских прав на 2 года.

«Ладу-Весту» подсудимого конфисковали в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.