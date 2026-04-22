Кузнечанин хотел купить машину и попался на уловку аферистов

61-летний житель Кузнецка попал в сети мошенников, попытавшись купить заграничный автомобиль. Взыскать потерянные деньги помогла прокуратура.

Объявление о продаже он увидел в интернете летом 2025 года. «Продавец» потребовал перевести 435 000 рублей - якобы для оплаты таможенной пошлины. Горожанин отправил нужную сумму по предоставленным ему реквизитам, но машину не получил.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Как выяснилось, счетом, на который ушли деньги, владела 19-летняя жительница Красноярска. Данные она предоставила неизвестным для нелегальной транзакции.

«Прокурор обратился с иском в суд о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Заявленные требования судом удовлетворены, в пользу потерпевшего взыскано 488 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Исполнение решения суда и фактическое восстановление прав пенсионера находятся на контроле надзорного ведомства.