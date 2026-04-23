10 пензенцев стали жертвами мошенничества при аренде жилья

44-летнюю жительницу Пензы уличили в мошенничестве при сдаче квартир в аренду.

По версии следствия, с июня 2024 по март 2026 года женщина брала деньги от клиентов в качестве оплаты первого месяца аренды. Взамен она неразборчивым почерком составляла расписку, которая якобы подтверждала этот факт.

На самом деле пензячка так вводила арендаторов в заблуждение: они подписывали соглашение о задатке, то есть предварительный договор.

После женщина показывала жилье клиентам, и они понимали, что реальность не соответствует тому, что было на увиденных ими фотографиях. Арендаторы требовали вернуть им деньги, но злоумышленница отказывала, ссылаясь на подписанное ранее согласие о предоплате.

В некоторых случаях клиенты заселялись в квартиры. Тогда пензячка просила их внести залог, о котором не было речи при заключении сделки. Если арендаторы отказывались, женщина не подписывала договор и требовала покинуть жилье. При этом деньги, отданные за первый месяц, она не возвращала, ссылаясь на те же подложные расписки.

Пострадавшие люди обратились за помощью в полицию.

Всего правоохранители установили 10 жителей Пензы и области, которые стали жертвами мошенницы. Общий ущерб, причиненный им, превысил 250 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, рассказали в региональном УМВД РФ.

