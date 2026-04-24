Установка домофона обошлась 35-летней пензячке в миллионы рублей

В Пензе в полицию обратилась 35-летняя женщина, пострадавшая от мошенников. Они похитили у нее свыше 5 млн рублей.

По словам пензячки, ей позвонил неизвестный и попросил предоставить паспортные данные, которые якобы необходимы для установки домофона. Женщина выполнила указание.

После этого ей поступил новый звонок. На этот раз беспокоила «сотрудница силовых структур». Пензячке рассказали, что на ее имя оформили кредит на сумму 1,5 млн рублей, эти деньги перечислили экстремистским организациями.

Горожанку предупредили: ей теперь грозит уголовная ответственность, чтобы избежать наказания, нужно перевести деньги на «безопасный счет».

Пензячка поверила, отправилась в банк, сняла 5,1 млн рублей и перечислила их по названным собеседницей реквизитам. После этого «сотрудница» перестала выходить на связь.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - сообщили в региональном УМВД РФ.