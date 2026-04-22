Пензенцу, давшему взятку сотруднику колонии, не смягчили приговор

24-летний осужденный житель Пензы, отбывающий наказание в исправительной колонии, попытался подкупить инспектора-дежурного, предложив ему 30 000 рублей.

Преступление было совершено в августе 2025 года. Осужденный пензенец хотел получить сотовый телефон, 3 сим-карты и зарядное устройство, рассказали в областной прокуратуре.

Сотрудник колонии сообщил об этом предложении руководству и далее стал действовать в рамках оперативных мероприятий. Он ответил осужденному согласием.

Злоумышленник воспользовался своим знакомым, который не подозревал о его истинных намерениях. Тот положил в багажник машины инспектора-дежурного обещанные деньги и все, что было нужно.

В отношении осужденного возбудили уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Пензенец признал свою вину.

Его приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Взятку конфисковали и передали в доход государства.

Не согласившись с этим решением, пензенец подал апелляцию.

«Судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменений, а поступившую жалобу от осужденного - без удовлетворения», - сообщили в Пензенском областном суде.