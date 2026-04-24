Закладчик спрятал в Мокшанском районе почти 1,5 кг наркотика

В Пензенской области полицейские задержали 37-летнего жителя Нижнеломовского района, работавшего оптовым закладчиком наркотиков.

Автомобиль мужчины остановили на трассе М-5 в Нижнеломовском районе. Вместе с подозреваемым в салоне находились его жена и маленький ребенок.

Полицейские осмотрели машину и обнаружили 3 сотовых телефона, банковские карты и лопату.

На допросе выяснилось, что мужчина работал по указаниям куратора интернет-магазина. Он забрал оптовую партию запрещенного вещества, расфасовал ее на мелкие дозы и сделал 11 закладок в Мокшанском районе.

Правоохранители нашли все эти места и изъяли наркотик. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой 1 400 г.

По данному факту возбудили уголовное дело. Нижнеломовцу грозит до 20 лет лишения свободы.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в региональном УМВД РФ.