Закладчик спрятал в Мокшанском районе почти 1,5 кг наркотика

В Пензенской области полицейские задержали 37-летнего жителя Нижнеломовского района, работавшего оптовым закладчиком наркотиков.
Автомобиль мужчины остановили на трассе М-5 в Нижнеломовском районе. Вместе с подозреваемым в салоне находились его жена и маленький ребенок.
Полицейские осмотрели машину и обнаружили 3 сотовых телефона, банковские карты и лопату.
На допросе выяснилось, что мужчина работал по указаниям куратора интернет-магазина. Он забрал оптовую партию запрещенного вещества, расфасовал ее на мелкие дозы и сделал 11 закладок в Мокшанском районе.
Правоохранители нашли все эти места и изъяли наркотик. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой 1 400 г.
По данному факту возбудили уголовное дело. Нижнеломовцу грозит до 20 лет лишения свободы.
«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в региональном УМВД РФ.