Душил муж: пензячку осудили за превышение самообороны

23.12.2024 | 14:23

В Пензе 50-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве, совершенном при превышении самообороны. Она смертельно ранила 43-летнего мужа во время пьяной ссоры.

Трагедия случилась вечером 9 марта, пара выпивала и поссорилась. На кухне супруг прижал горожанку к мойке гарнитура, схватил руками за шею и начал давить. Защищаясь, женщина ударила мужчину ножом в грудь.

Окровавленный пензенец выбежал из квартиры на лестничную клетку. Соседи вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось - он умер тем же вечером в больнице.

На местную жительницу завели уголовное дело и поместили под стражу. В суде ее действия квалифицировали как убийство при превышении пределов самообороны, а присяжные заявили о снисхождении.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признал наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины в совершении преступления», - сообщили в Железнодорожном районном суде.

Женщину приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев. Ее освободили из-под стражи.