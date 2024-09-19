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Криминал

43-летний пензенец умер после пьяной ссоры с женой

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50-летнюю пензячку ждет суд за убийство 43-летнего мужа. Она смертельно ранила его во время пьяной ссоры.

Трагедия случилась 9 марта. Супруги выпивали дома и поругались. Женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь.

Окровавленный пензенец выбежал из квартиры на лестничную клетку. Соседи вызвали скорую помощь, но спасти горожанина не удалось - от полученной раны он скончался.

Овдовевшую женщину обвинили в убийстве и поместили под стражу. Сейчас расследование завершено.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в областном СУ СК РФ.

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