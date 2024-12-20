В Пензе 20-летний пассажир угнал машину у таксиста

20.12.2024 | 11:36

В Пензе 39-летний таксист остался без машины после принятого заказа. Его автомобиль угнал 20-летний уроженец соседней республики.

Водитель подобрал молодого человека на парковке у развлекательного заведения в Железнодорожном районе, но, когда пассажир сел в салон, таксист на несколько минут вышел, чтобы поговорить со знакомым.

За это время парню пришла в голову мысль добраться до дома самостоятельно: он перелез с заднего сиденья на переднее и поехал.

Вернувшись на парковку, владелец увидел, что машины нет, и обратился в полицию.

«Сотрудниками Госавтоинспекции данный автомобиль был обнаружен на улице Тухачевского. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анастасия Ступникова.

Молодой человек во всем признался и рассказал, что водил неуверенно, поэтому вскоре решил припарковать машину и пойти домой пешком.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.