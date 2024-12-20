Сетевое издание|18+|Пятница|20 дек 2024|12:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе 20-летний пассажир угнал машину у таксиста

Печать
Telegram

В Пензе 39-летний таксист остался без машины после принятого заказа. Его автомобиль угнал 20-летний уроженец соседней республики.

В Пензе 20-летний пассажир угнал машину у таксиста

Водитель подобрал молодого человека на парковке у развлекательного заведения в Железнодорожном районе, но, когда пассажир сел в салон, таксист на несколько минут вышел, чтобы поговорить со знакомым.

За это время парню пришла в голову мысль добраться до дома самостоятельно: он перелез с заднего сиденья на переднее и поехал.

Вернувшись на парковку, владелец увидел, что машины нет, и обратился в полицию.

В Пензе 20-летний пассажир угнал машину у таксиста

«Сотрудниками Госавтоинспекции данный автомобиль был обнаружен на улице Тухачевского. Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анастасия Ступникова.

Молодой человек во всем признался и рассказал, что водил неуверенно, поэтому вскоре решил припарковать машину и пойти домой пешком.

В Пензе 20-летний пассажир угнал машину у таксиста

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте