Пензенец из-за женщины ударил знакомого ножом в грудь

15.12.2024 | 14:57

39-летний пензенец не смог совладать с эмоциями после распития спиртного с сожительницей и 37-летним знакомым. Он взялся за нож.

Инцидент случился 24 августа возле одного из домов в 3-м проезде Можайского. Мужчины поругались из-за женщины и начали драться. Во время схватки старший из приятелей ударил младшего ножом в грудь.

Раненого горожанина госпитализировали. Травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

На агрессора завели уголовное дело. Его приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Ранее 56-летнего жителя Лунинского района обвинили в смерти 45-летнего мужчины в селе Болотниково. Оба работали сторожами в сельскохозяйственном кооперативе.

Трагедия случилась ночью 20 сентября этого года. Мужчины выполняли свои обязанности и поссорились.